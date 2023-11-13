Боррель рассказал о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о новом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Борреля, он рассчитывает представить своё предложение по 12-му пакету санкций против России на этой неделе. Дипломат уточнил, что в новый пакет войдёт ряд персональных и экспортных ограничений, в том числе против поставок алмазов.
«Мы завершаем подготовку 12-го пакета санкций против России, они включают персональные санкции, экономические и секторальные ограничения. Я надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения этих санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций», — рассказал он.
Боррель также добавил, что в данный момент 12-ый пакет санкций проходит последние согласования. Окончательное содержание новых ограничительных мер могут показать 15 ноября.
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России.