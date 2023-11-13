Боррель рассказал о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза

«Мы завершаем подготовку 12-го пакета санкций против России, они включают персональные санкции, экономические и секторальные ограничения. Я надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения этих санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций», — рассказал он.