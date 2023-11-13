Санду отказалась назначить главу Гагаузии членом правительства Молдавии

"Пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать указ. Если она начнет представлять интересы граждан, порвет связи с криминальной группировкой, тогда будет другая ситуация, - заявила Санду в эфире Радио Молдова. - У меня и у вас есть доказательства, и у прокуратуры, что этот человек управляется Иланом Шором (лидером партии "Шор", которая была запрещена Конституционным судом Молдавии по предложению правительства - прим. ТАСС) и [действует как] участник криминальной группировки. <...> Правительство - это институт на службе у граждан и не может быть с членами криминальных группировок".

Начиная с мая отношения между Кишиневом и автономией обострились после того, как молдавское руководство попыталось объявить незаконными выборы главы Гагаузии, на которых победила Гуцул. Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъяла документы. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Вместе с тем парламент Молдавии принял поправки в закон, которые повлекут сокращение бюджета автономии. Гуцул также заявила, что Кишинев заблокировал программу помощи проживающим в регионе пенсионерам и поставки более дешевого газа в автономию по договору, заключенному с компанией из Турции.