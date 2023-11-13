Боррель озвучил позицию ЕС по изменению границ Газы

Евросоюз выступает против изменения границ сектора Газа, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что Брюссель также исключает возможность выселения палестинцев из анклава, пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, свои заявления глава дипломатии ЕС сделал по итогам прошедшего в Брюсселе заседания министров иностранных дел государств Евросоюза.

Боррель отметил, что предложил главам внешнеполитических ведомств обсудить послевоенное устройство анклава, его границы и условия существования.

«Очевидно, что нельзя допустить сокращение или оккупацию части территорий сектора Газа, а также переселение его жителей», — уточнил глава евродипломатии.