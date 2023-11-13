ЕС предупредил Азербайджан о последствиях нарушений суверенитета Армении

ЕС предупреждает Азербайджан , что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Армении неприемлемо и приведет к "суровым последствиям". Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы должны быть очень бдительны относительно любой попытки дестабилизации Армении - как внутренней, так и внешней. И наш сигнал Азербайджану четок: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет неприемлемо и приведет к суровым последствиям для наших отношений", - сказал он.