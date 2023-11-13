В СМИ заявили об угрозе лидерству США в случае победы Трампа на выборах
Победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году поставит под вопрос идею глобального лидерства страны в будущем. Такое мнение в своей статье в Financial Times высказал колумнист Гидеон Рахман, передает «РИА Новости».
«Перспектива возвращения Трампа в Белый дом в следующем году ставит под огромный вопрос будущее глобального лидерства Америки», — считает он.
Рахман напомнил, что в свой первый срок он «заигрывал с идеей выхода США из НАТО», а во втором «может это и исполнить». Кроме того, по мнению колумниста, при победе Трампа в 2024 году новая администрация может отказаться от идеи, что интересам Вашингтона соответствует «поддержание безопасности» в Европе, северо-восточной Азии и регионе Персидского залива.
При этом Рахмана также назвал устаревшими взгляды действующего президента Джо Байдена, которые заключаются в том, что мир будет безопаснее, если Вашингтон будет играть роль лидера или блюстителя порядка.