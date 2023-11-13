Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал причину дела против себя

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что дело о госизмене в его отношении является местью Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети Дубинского.

По словам депутата, дело о госизмене является местью Зеленского и главы офиса украинского президента Андрея Ермака за критику в их адрес.

«Прокомментирую полностью сфабрикованное подозрение в госизмене, которое базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского», — заявил он.

Дубинский добавил, что дело в его отношении строится исключительно на «выбитых показаниях» осужденного ранее охранника бывшего украинского депутата Андрея Деркача.

«История про мои "встречи с работником генштаба РФ" это просто тупая, не основанная ни на чем ложь, цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата, вся вина которого заключается в том, что он осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского», — добавил он.

По мнению депутата, таким образом Зеленский и Ермак мстят за его показания в Национальное антикоррупционное бюро Украины, в которых Дубинский заявил о «причастности их, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, а также о попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко». Он также подчеркнул, что готов рассказать все подробности происходящего журналистам международных изданий.