Украина надеется получить от ЕС €20 млрд из спецфонда

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба понадеялся на создание специального фонда в рамках Европейского фонда мира в размере 20 миллиардов евро для помощи республике. Lenta.ru

«Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Газета.Ru