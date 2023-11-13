Премьер Баварии отреагировал на слова Писториуса о готовности к войне

«Мы считаем, что действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне. <...> Мы считаем, что это действительно неудачная метафора, а также неудачное целеполагание — Германия не хочет вести войну, Германия хочет быть способной защитить себя и быть обороноспособной, однако она не воодушевлена войной», — заявил Зедер.