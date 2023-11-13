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Премьер Баварии отреагировал на слова Писториуса о готовности к войне

Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер раскритиковал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия должна быть готова к оборонительной войне. Об этом сообщает Web.de.

Премьер Баварии отреагировал на слова Писториуса о готовности к войне
© globallookpress.com

Такое заявление баварский премьер сделал во время партийного съезда в Мюнхене.

«Мы считаем, что действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне. <...> Мы считаем, что это действительно неудачная метафора, а также неудачное целеполагание — Германия не хочет вести войну, Германия хочет быть способной защитить себя и быть обороноспособной, однако она не воодушевлена войной», — заявил Зедер.

Напомним, что ранее Писториус призвал власти ФРГ к укреплению армии Германии, а также заявил о необходимости «быть готовым к нападению другого государства».

Писториус заявил, что Германия должна быть способна на оборонительную войну

«Грубо говоря, мы также должны быть готовы к тому, что в крайних случаях на нас могут напасть», — заявил он.

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