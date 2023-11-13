Охрана открыла огонь по автоугонщикам возле дома внучки Байдена

Отмечается, что агенты Секретной службы заметили троих автоугонщиков, которые попыталась взломать автомобиль возле дома Наоми Байден в районе Вашингтона Джорджтаун. Во время попытки задержания один из агентов открыл по грабителям огонь.

«Агенты Секретной службы заметили предположительно трех лиц, которые разбивали окно припаркованного правительственного автомобиля, внутри которого никого не было. В ходе стычки федеральный агент открыл огонь из служебного оружия. По предварительным данным, никто не пострадал», — рассказали в Секретной службе.

При этом грабителям всё же удалось скрыться с места преступления. Кроме того, в Секретной службе не стали уточнять, кого именно охраняли её сотрудники.