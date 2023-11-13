МАГАТЭ: Россия опережает все страны по числу возводимых энергоблоков АЭС

В базе данных Power Reactor Information System (PRIS) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) указывается, что Россия опережеает все страны-конкуренты по числу возводимых в настоящее время энергоблоков атомных электростанций. RT на русском
"Действительно, сегодня Росатом лидирует в возведении энергетических ядерных блоков за пределами страны. Интересно, что сегодня прямые конкуренты нашей госкорпорации, опять же, по данным PRIS, - это три китайские компании - CNNC, CSPI и CGN. Они строят сегодня 22 энергоблока, но тут стоит отметить, что их возводят прежде всего внутри КНР, к тому же 5 из них китайские партнеры строят вместе с нами. Если же говорить про американцев и европейцев, то от лидеров они прилично отстают", - прокомментировал данные МАГАТЭ директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров. ТАСС
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потребности в визите представителей МАГАТЭ в Россию на данный момент нет, Москва организует его, как только появится необходимость. Газета.Ru