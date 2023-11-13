Вашингтон заручился поддержкой Лондона и Берлина в продвижении операции в Газе
Власти США заручились поддержкой Лондона и Берлина в продвижении своей позиции касательно продолжения Израилем операции в секторе Газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР России.
В службе отметили, что Вашингтон осознает, что операция по уничтожению ХАМАС может привести к гибели большого количества мирных жителей, но полагает, что это «вполне допустимо». Главной целью США ставит завершение военных действий «максимально быстро», добавили в СВР.
«Для продвижения своей лицемерной позиции команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии», — говорится в тексте.
В СВР указали, что общими усилиями данные страны «намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в секторе Газа».
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.