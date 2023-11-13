Вашингтон заручился поддержкой Лондона и Берлина в продвижении операции в Газе

Власти США заручились поддержкой Лондона и Берлина в продвижении своей позиции касательно продолжения Израилем операции в секторе Газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР России.

В службе отметили, что Вашингтон осознает, что операция по уничтожению ХАМАС может привести к гибели большого количества мирных жителей, но полагает, что это «вполне допустимо». Главной целью США ставит завершение военных действий «максимально быстро», добавили в СВР.

«Для продвижения своей лицемерной позиции команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии», — говорится в тексте.

В СВР указали, что общими усилиями данные страны «намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в секторе Газа».