Сийярто обвинил Украину в цинизме из-за вопроса венгерского меньшинства
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина «цинично» не решает вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что данная проблема является крайне важной для Будапешта.
«Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что, как хорошо видно, они никоим образом не желают решать важные для нас вопросы, никоим образом не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права», — заявил он.
Сийярто также добавил, что на Украине «усилилась пропаганда» направленная на убеждение общественности в положительном решении вопроса нацменьшинств. При этом сами закарпатские венгры, по словам Сийярто, сталкиваются со стремительным ухудшением ситуации.
Ранее ситуацию с правами венгерского нацменьшинства в Украине поднял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.