Маск заявил о движении Европы к гражданской войне
Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X (ранее Twitter), что в Европе может вспыхнуть гражданская война.
«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — предположил Маск.
Свой комментарий предприниматель оставил под видео, на кадрах которого происходят стычки между гражданами Соединенного Королевства и мигрантами.
Напомним, что ранее Маск уже высказывался по этой теме. В конце октября бизнесмен прокомментировал видео из Франции, на котором мигрантка сжигает флаг республики.
Он заметил, что такие действия могут привести к гражданской войне.
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