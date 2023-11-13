Маск заявил о движении Европы к гражданской войне

Американский миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X (ранее Twitter), что в Европе может вспыхнуть гражданская война.

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«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — предположил Маск.

Свой комментарий предприниматель оставил под видео, на кадрах которого происходят стычки между гражданами Соединенного Королевства и мигрантами.

Напомним, что ранее Маск уже высказывался по этой теме. В конце октября бизнесмен прокомментировал видео из Франции, на котором мигрантка сжигает флаг республики.