В Эстонии оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту

Гражданин России был оштрафован эстонскими пограничниками на €400 за георгиевскую ленту, прикрепленную к машине. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

По его информации, инцидент произошел 11 ноября на пограничном пункте "Нарва-1". При проверке российского автомобиля эстонские пограничники обнаружили георгиевскую ленту. Они заявили, что она запрещена в Эстонии и выписали водителю штраф в размере €400, сообщает ERR.

Как отмечает портал эстонского гостелерадио, водитель добровольно сдал георгиевскую ленту, и ему разрешили въезд в Эстонию.

Ранее уже сообщалось, что сотрудники пограничной службы Эстонии назначали штрафы россиянам, в автомобиле которых замечали георгиевскую ленту.