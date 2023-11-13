Италия, Франция и Германия представили план изоляции ХАМАС

Италия, Франция и Германия согласовали и представили на Совете глав министерств иностранных дел Европейского союза (ЕС) план по изоляции исламистской группировки ХАМАС. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет РИА Новости.

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«В центре сегодняшнего обсуждения находился итало-французско-германский документ, целью которого является изолировать ХАМАС, не допустить причинения им вреда, сократить его финансирование и предотвратить всплеск антисемитизма в Европе и в мире», — заявил дипломат.

Он также добавил, что единственной силой, которую ЕС признает в качестве власти над Газой, является Палестинская национальная администрация (ПНА). По мнению Таяни, конфликт должен закончится возвратом контроля над регионом ПНА при возможном посредничестве ООН.