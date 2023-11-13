Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией тело беженца

"Вчера, 12 ноября, вблизи границы с Латвией белорусский пограничный наряд обнаружил труп иностранца. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

В погранкомитете проинформировали о том, что "с начала текущего года на границе с Латвией белорусские пограничники зафиксировали гибель уже 13 человек, ставших жертвами действий латвийских властей".

Латвийские, польские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудники Госпогранкомитета Белоруссии в 2022 году пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения из стран ЕС порядка 31 тыс. иностранцев. С августа 2021 года белорусские пограничники обнаружили у границ со странами Евросоюза около 40 тел погибших беженцев.