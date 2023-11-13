Премьер Польши подал в отставку после парламентских выборов

Польский премьер-министр Матеуш Моравецикй подал в отставку вместе с кабинетом министров после парламентских выборов в республике. RT на русском

«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — сказал Моравецкий. Также предполагается, что в понедельник президент Польши Анджей Дуда поручит бывшему премьер-министру первую попытку по формированию правительства. Ura.Ru