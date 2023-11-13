Штурмовавший Капитолий Шаман решил баллотироваться в Конгресс США

Джейкоб Ченсли, бунтовщик, штурмовавший американский Капитолий и более известный как Шаман, решил баллотироваться в Конгресс США от либертарианцев на выборах в 2024 году в восьмом избирательном округе Аризоны. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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Член Палаты представителей США Дебби Леско, 64-летняя республиканка, представляющая округ с 2018 года, объявила в октябре, что не будет баллотироваться на переизбрание. Ее срок официально заканчивается в январе 2025 года.