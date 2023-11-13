Депутату Рады Дубинскому предъявлено обвинение в госизмене

Депутату Верховной Рады Украины Александру Дубинскому предъявлено обвинение по двумя статьям, в том числе «государственная измена». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В частности, Дубинский обвиняется в очередном нарушении закона, в частности, частью 1 статьи 255 уголовного кодекса Украины (создание преступного сообщества), а также частью 1 статьи 111 (государственная измена)».