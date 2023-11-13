Казахстан начал эвакуацию своих граждан из Газы
На сегодня запланирован вывод первой группы из 44 человек, четверо из которых — иностранцы в составе казахстанских семей.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИДа Айбек Смадияров. Он уточнил, что намечена эвакуация в общей сложности 594 человек, включая граждан России, Марокко, Иордании, США, Великобритании и других стран.
«После пересечения пункта пропуска «Рафах» казахстанцев доставят наземным транспортом в Каир, разместят в гостинице, а после проверки документов их отправят на родину», — добавил дипломат.