Украинские дальнобойщики стоят в девятидневной очереди на выезд из Польши

Украинским дальнобойщикам придется ждать выезда из Польши около 226 часов (чуть больше девяти дней) вместо стандартных 59 часов. На выезде из страны скопилось около 1300 украинских грузовиков, сообщает Onet со ссылкой на таможенников Люблина.

Пробки на границе образовались из-за протеста польских перевозчиков. Заблокировавшие пункты пропуска перевозчики требуют ввести коммерческие разрешения для украинских компаний на перевозку грузов (кроме гуманитарной помощи и поставок для ВСУ), а также приостановить действие лицензий для компаний, созданных после февраля 2022 года.

Польские водители и их компании недовольны, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, могут предложить гораздо более дешевые услуги. По данным украинского министерства транспорта, каждый месяц польско-украинскую границу пересекают 40 - 50 тысяч грузовиков, в основном принадлежащих украинским компаниям. Это в два раза больше, чем до начала украинского кризиса.

По данным Onet, днем 13 ноября очередь из грузовиков достигла около 30 километров. После согласования протестующие пропускают вне очереди автобусы, а также транспорт с продовольствием и гуманитарной помощью.