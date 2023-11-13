Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа на четыре часа, будет открыт гуманитарный коридор, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри. Газета.Ru

«Сегодня мы проведём тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск. — RT) в гуманитарных целях», — написал он в соцсети X. Парламентская газета