Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа на четыре часа, будет открыт гуманитарный коридор, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри. Газета.Ru
«Сегодня мы проведём тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск. — RT) в гуманитарных целях», — написал он в соцсети X. Парламентская газета
Кроме того, по словам Эдри, гумкоридор для эвакуации жителей северной части анклава снова будет открыт с 09:00 до 16:00 по местному времени по маршруту от больницы «Аш-Шифа» по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. RT на русском