Академик заявила, что Украину ждет демографическая катастрофа

Директор киевского института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи академик Элла Либанова заявила, что в ближайшие 10 лет на Украине может случиться демографическая катастрофа. Об этом сообщает украинский ресурс Vesti.ua.

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По ее словам, ситуация с демографией в стране будет складываться чрезвычайно плохо. По прогнозу Либановой в 2033 году население Украины составит от 26 до 35 миллионов. Демограф уверена, что Украина не сможет возвратится к имевшемуся ранее показателю в 45 миллионов человек.

Основными причинами демографического кризиса на Украине Либанова считает отрицательную динамику миграции, низкую рождаемость, стареющее население и высокую преждевременную смертность.