$92.05+0.1398.32-0.09

Премьер-министр Великобритании нашел кандидата на пост главы МИД

Новым главой внешнеполитического ведомства Великобритании станет экс-премьер страны Дэвид Кемерон. Об этом пишет газета The Telegraph.

Назван кандидат на пост главы МИД Великобритании
© globallookpress.com

Сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак начал перестановки в кабинете министров. В частности, была уволена глава МВД страны Суэлла Браверман.

Sky News: глава МВД Великобритании лишилась своего поста

«Кемерон назначается новым министром иностранных дел», — отмечает британское издание.

При этом на сайте правительства говорится о том, что король «был рад утвердить» нового главу МВД страны.

«Достопочтенный Джеймс Клеверли, член парламента, утвержден в качестве государственного секретаря Министерства внутренних дел», — подчеркивается в сообщении.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости