Назван кандидат на пост главы МИД Великобритании

Новым главой внешнеполитического ведомства Великобритании станет экс-премьер страны Дэвид Кемерон. Об этом пишет газета The Telegraph.

Сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак начал перестановки в кабинете министров. В частности, была уволена глава МВД страны Суэлла Браверман.

При этом на сайте правительства говорится о том, что король «был рад утвердить» нового главу МВД страны.