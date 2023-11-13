Назван кандидат на пост главы МИД Великобритании

Премьер-министр Великобритании нашел кандидата на пост главы МИД
Новым главой внешнеполитического ведомства Великобритании станет экс-премьер страны Дэвид Кемерон. Об этом пишет газета The Telegraph.
Сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак начал перестановки в кабинете министров. В частности, была уволена глава МВД страны Суэлла Браверман.
«Кемерон назначается новым министром иностранных дел», — отмечает британское издание.
При этом на сайте правительства говорится о том, что король «был рад утвердить» нового главу МВД страны.
«Достопочтенный Джеймс Клеверли, член парламента, утвержден в качестве государственного секретаря Министерства внутренних дел», — подчеркивается в сообщении.
Рамблер: главные новости