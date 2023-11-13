Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат заявил, что жители страны устали от направленной против России политики Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

Филат обратил внимание, что на недавних муниципальных выборах правящую партию «Действие и солидарность» поддержали чуть более четверти избирателей. Он назвал эти результаты оценкой политики, которую проводит партия.

«Люди хотят конкретных результатов в экономике, социальной сфере и больше не принимают эту постоянную борьбу с русскими», - подчеркнул экс-премьер.

Также он заявил, что власти Молдавии борются с оппозицией и хотят уничтожить некоторые политические партии.

Ранее опрос, проведенный Date Inteligente (iData), показал, что меньше 40 процентов жителей Молдавии одобряют курс развития страны. 48,2 процента опрошенных заявили, что власти Молдавии избрали неверное направление развития.