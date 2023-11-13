Эстонцы делают выбор в пользу российского гражданства
Выбор в пользу гражданства России сделали 24 человека из 88, отказавшихся от паспорта Эстонии в этом году. Об этом со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR пишет РИА Новости.
Данные департамента полиции и пограничной охраны, свидетельствуют о том, что из 88 человек, которые приняли решение сменить паспорта, 32 стали гражданами Финляндии, 24 взяли российское гражданство, девять — британское, семь — шведское. Еще по три человека стали гражданами Нидерландов и Норвегии, а четыре человека приобрели ирландское и немецкое гражданство.
Также среди бывших граждан Эстонии теперь американцы, израильтяне, испанцы, французы, белорусы и швейцарцы.
В прошлом году гражданство РФ получил 31 человек, отказавшись быть гражданином Эстонии.
Ранее пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с премьером Эстонии Каей Каллас от лица африканского политика. В этой беседе Каллас призвала Африку не соглашаться на поставки бесплатного российского зерна, а также назвала Россию «последней колониальной державой мира, которая очень открыто делает то, что делает».