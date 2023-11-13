Белоруссия готова к диалогу с новым правительством Польши

"Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства. Об этом не раз говорил глава нашего государства [президент Белоруссии Александр Лукашенко]. Мы по своим каналам передавали эти сообщения в нашей коммуникации с Министерством иностранных дел Польши", - сказал министр. ТАСС