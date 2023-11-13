Неудачи войск Украины на фронте, а также разногласия между украинским военным командованием и президентом страны Владимиром Зеленским могут привести к гражданской войне, считает отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Газета.Ru

По его мнению, к всплеску насилия на Украине приведут столкновения противников дальнейшего ведения боевых действий и его сторонников, призывающих к переходу в оборону, что, как указал бывший военный, все равно чревато полным развалом страны. Lenta.ru