В Венгрии призвали ЕС пересмотреть политику в отношении Украины и России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейскому союзу (ЕС) следует пересмотреть свой подход в отношении Украины и антироссийских санкций, так как нынешняя политика оказалась ошибочной. В то же время он отметил, что не питает иллюзий по поводу способности европейских коллег сделать какие-либо шаги в данном направлении, передает ТАСС.

«Мы должны спокойно, невозмутимо, руководствуясь здравым смыслом, подумать о том, где европейские политические решения пошли не так, почему Брюссель продолжает форсировать миграцию, зачем нужно еще больше усиливать санкции, наносящие ущерб европейской экономике, и существует ли план Б для Украины», — написал Сияйрто в социальной сети перед встречей глав МИД Евросоюза.

Министр отметил, что предстоящая встреча могла бы стать хорошей возможностью для ответа на эти вопросы, однако не стал питать больших надежд по этому поводу.