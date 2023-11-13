Главный санитарный врач предрек эпидемию гепатита А на Украине

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что большинство населения страны не имеет иммунитета к гепатиту А, вспышка которого произошла в Винницкой области. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее в Винницкой области Украины был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки гепатита А. На рынках была ограничена продажа товаров домашнего производства, на предприятиях идут проверки, дезинфицируется общественный транспорт. Также распространение вируса отмечено в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

По словам Игоря Кузина, причиной быстрого распространения гепатита А на Украине стало то, что у слишком маленького количества жителей страны есть к нему иммунитет.

«У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице – одна из них», - пояснил в интервью агентству РБК-Украина Кузин.