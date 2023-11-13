Макрон проведет встречу с лидерами религиозных общин из-за Ближнего Востока

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с лидерами всех религиозных общин страны в попытке сохранить единство общества на фоне эскалации на Ближнем Востоке, передает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

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"В продолжение призыва к единству нации и братства, которое президент выразил в письме гражданам Франции, президент примет представителей религиозных общин", — говорится в сообщении.

Как отмечает газета, встреча пройдет после того, как накануне в Париже около 105 000 человек и 182 000 по всей Франции вышли на демонстрации, "чтобы показать свое неприятие антисемитизма перед лицом резкого роста числа враждебных действий против евреев".