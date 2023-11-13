Опрос: почти 50% американцев заявили о вреде экономике от Байдена

Новый опрос, проведенный по заказу Financial Times и Мичиганского университета, показал, что лишь 14 процентов американских избирателей считают, что их финансовое положение улучшилось за время президентства Джо Байдена. По версии FT, экономические показатели команды Байдена могут подорвать его перспективы на переизбрание.

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Почти 70 процентов респондентов заявили, что экономическая политика Байдена либо нанесла ущерб экономике США, либо не оказала на нее никакого влияния. При этом 33 процента опрошенных считают, что действия Байдена нанесли экономике «серьезный ущерб», а 15 процентов респондентов заявили о «некотором ущербе» (таким образом, недовольны экономической политикой Байдена 48 процентов опрошенных).

Как отмечает Financial Times, негативный взгляд на экономические показатели Байдена сформировался в стране, несмотря на рекордный рост количества рабочих мест и почти три года экономического роста.

В сентябре опрос CNN показал, что рейтинг одобрения Байдена упал до 39 процентов (61 процент опрошенных американцев не одобряли его работу), установив годовой антирекорд. Для сравнения, в январе показатель одобрения составлял 45 процентов, а в июле — 41 процент.

58 процентов респондентов заявили, что политика Байдена ухудшила экономическую ситуацию в США (на восемь процентных пунктов больше, чем осенью 2022-го).