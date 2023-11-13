Более 400 иностранцев включены в списки на эвакуацию из сектора Газа

В писки тех, кто может эвакуироваться из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, попали 420 иностранцев и обладателей двойного гражданства, в том числе и россияне. Об этом пишет РИА Новости.

Списки были опубликованы погранслужбой анклава. В них включены граждане Марокко, Иордании, Испании, США, Нидерландов, Перу, России и Швеции.

Первая группа россиян была эвакуирована из сектора Газа 12 ноября. Эвакуация проходит на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта. 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало гражданские и военные объекты Израиля, взяв заложников. Израильские власти заявили, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля начала бомбить сектор Газа. 10 ноября Тель-Авив сообщил об установлении контроля над всеми опорными пунктами ХАМАС на севере анклава.