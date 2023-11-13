Азербайджан обвинил Францию в милитаризации Армении

Франция проводит милитаризацию Армении и ставит под угрозу нормализацию отношений в регионе. В этом Париж обвинил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя отправку в Армению бронемашин наступательного характера Bastion, передает «Sputnik Азербайджан».

«Передача данной военной техники послужит укреплению военного потенциала и деструктивной деятельности Армении», — сказал он.

Представитель МИД отметил, что действия Франции мешают нормализации ситуации в регионе и демонстрируют ошибочность интересов Парижа.

Гаджизаде подчеркнул, что Армения и Франция должны прекратить политику милитаризации, а также окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству.