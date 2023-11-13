В США рассказали, каким будет второй президентский срок Трампа в случае победы

"Так как же будет выглядеть второй срок? Это было бы очень похоже на Владимира Путина в России. Это будет очень похоже на [премьер-министра Виктора Орбана] в Венгрии — нелиберальная демократия, то есть демократия без прав и свобод, или уважения к надлежащей правовой процедуре, системе, верховенству закона", — предположил Раскин.