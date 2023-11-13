Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в рамках «телефонной дипломатии» обсудить ситуацию в секторе Газа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера пишет РИА Новости.

По его словам, телефонные переговоры с мировыми лидерами по теме урегулирования палестино-израильского конфликта Эрдоган намерен возобновить после саммита Организации исламского сотрудничества.

«Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером (Владимиром Путиным) ситуацию в регионе. Конечно же, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях», —пояснил источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек закат политической карьеры израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметив, что критиков его действий во всем мире становится все больше. При этом турецкий лидер заявил, что не планирует проводить телефонные переговоры с главой США Джо Байденом по ситуации в секторе Газа.