Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе

СМИ: Эрдоган может провести переговоры с Путиным по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в рамках «телефонной дипломатии» обсудить ситуацию в секторе Газа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера пишет РИА Новости.
По его словам, телефонные переговоры с мировыми лидерами по теме урегулирования палестино-израильского конфликта Эрдоган намерен возобновить после саммита Организации исламского сотрудничества.
«Вполне вероятно, что господин президент обсудит с российским лидером (Владимиром Путиным) ситуацию в регионе. Конечно же, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях», —пояснил источник.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек закат политической карьеры израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметив, что критиков его действий во всем мире становится все больше. При этом турецкий лидер заявил, что не планирует проводить телефонные переговоры с главой США Джо Байденом по ситуации в секторе Газа.
Израиль проводит наземную операцию в секторе после того, как 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории страны, захватив заложников. 10 ноября Израиль сообщил об установлении контроля над всеми опорными пунктами ХАМАС на севере Газы. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями. Медслужбы ХАМАС сообщали, что в секторе Газа погибли более десяти тысяч человек, 4100 из них — дети.