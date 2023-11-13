Эрдоган вскоре может провести переговоры с Путиным по Газе

«Телефонную дипломатию» намерен возобновить лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган с мировыми лидерами по ситуации в секторе Газе, не исключены даже переговоры с президентом России Владимиром Путиным .

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в администрации президента Турции.

«Господин президент после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) возобновить свою традиционную "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе», — уведомил собеседник агентства.

Источник на вопрос о вероятности телефонных переговоров лидеров России и Турции отметил, что они не исключены. Он выразил уверенность, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят и ситуацию в секторе Газа, и актуальную двустороннюю повестку, учитывая активное сотрудничество стран во многих областях.