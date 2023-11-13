Пока вы спали: демонстрации на Украине и остановка работы больниц в секторе Газа

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Экипажи «Солнцепеков» ЦВО поразили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

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Огневое поражение опорном пункту, легкобронированной технике и скоплению личного состава Вооруженных сил Украины нанесли военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с помощью тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Уточняется, что экипаж, выполнив залп по ранее полученным координатам, перевел боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.

На Украине вновь прошли демонстрации за демобилизацию военных ВСУ

Демонстрации в поддержку демобилизации или ротации уже призванных в ряды армии прошли в нескольких городах Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

В публикации уточняется, что в митингах в основном участвовали родственники мобилизованных жителей Украины, преимущественно женщины и дети. Мероприятия прошли в Житомире, Кривом Роге, Львове, Одессе, Хмельницком.

Их участники требовали принять закон, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок.

В оперштаб МЧС РФ в Каире прибыла первая группа из 70 эвакуированных из Газы россиян

В оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла первая группа из 70 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, сегодня колонна в составе автобуса и трех микроавтобусов с россиянами подъехала к конференц-залу одной из гостиниц, в которой организовали штаб. Там эвакуированных встретили бригады медицинских работников и представители МЧС.

Пентагон подтвердил нанесение авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии

США нанесли авиаудары по объектам на востоке Сирии, которые террористы используют в своих целях. Соответствующее распоряжение дал президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное письменное заявление министра обороны США Ллойда Остина.

Глава Пентагона подчеркнул, что пораженные США объекты использовались Корпусом стражей исламской революции [КСИР] Ирана для защиты от непредвиденных обстоятельств.

«У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он приказал действовать столь грубо, чтобы дать понять, что США будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы», — добавил Остин.

В секторе Газа прекратили работу 22 больницы

Как минимум 22 больницы в секторе Газа прекратили работу в результате ударов Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства сектора Газа в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).