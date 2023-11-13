В США обеспокоены попытками Израиля спровоцировать войну в Ливане
Администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность действиями Израиля, подозревая, что они могут спровоцировать военный конфликт в Ливане. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.
«Некоторые в администрации Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать "Хезболлах" и создать предлог для более масштабной войны в Ливане», — говорится в публикации. Издание уточняет, что этот конфликт может также втянуть США и прочие страны.
Некоторые источники сообщают, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе переговоров с коллегой Йоавом Галлантом выразил обеспокоенность ролью Израиля в эскалации конфликта с Ливаном.
Портал утверждает, что послание главы Пентагоны демонстрирует нарастающую в Белом доме тревогу по поводу того, что действия Израиля в Ливане усиливаю напряженность вдоль границы, а это в итоге может обернуться региональной войной.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.