КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как «незаконное»
Признать Командование ООН в Южной Корее «как незаконную военную организацию» и распустить призывает Северная Корея. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).
Как говорится в сообщении, призыв КНДР связан со встречей, которая должна состояться между странами-участницами ООН в Южной Корее в конце этой недели.
США создали это Командование во время военного конфликта в Корее, но на деле оно не имеет постоянно действующего мандата ООН. Северная Корея неоднократно пыталась обратить внимание ООН на этот факт и ликвидировать Командование в Корее, но не была услышана.
Юридически Северная разграничительная линия (NLL) не считается морской границей между Северной Кореей и Южной Кореей, такая неопределенность делает ее конфликтным районом. После подписания перемирия в Корейской войне (1950-1953 годов), когда стороны обговорили только демаркационную линию на суше, линию на море провело Командование ООН в одностороннем порядке. Только Южная Корея впоследствии признала ее, а КНДР не единожды за минувшие десятилетия пыталась изменить эту границу и сдвинуть ее в свою пользу.