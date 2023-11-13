КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как «незаконное»

Признать Командование ООН в Южной Корее «как незаконную военную организацию» и распустить призывает Северная Корея. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).

Как говорится в сообщении, призыв КНДР связан со встречей, которая должна состояться между странами-участницами ООН в Южной Корее в конце этой недели.

США создали это Командование во время военного конфликта в Корее, но на деле оно не имеет постоянно действующего мандата ООН. Северная Корея неоднократно пыталась обратить внимание ООН на этот факт и ликвидировать Командование в Корее, но не была услышана.