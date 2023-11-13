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Президент Киргизии оценил роль русского языка в стране

Изучение русского языка дает ключ к душе, мировоззрению и ценностям его народа. Так оценил роль русского языка для Киргизии президент страны Садыр Жапаров, его слова приводит РИА Новости.

Президент Киргизии оценил роль русского языка в стране
© РИА Новости

«Надо помнить, что, изучая язык, мы не только осваиваем способ общения, но и получаем ключ к душе народа, его уникальному и неповторимому мировоззрению, духовным и нравственным ценностям», — сказал он.

Президент отметил, что русский язык сохранит важную роль в жизни народа Киргизии в статусе официального языка. Сохранение многоязычия президент назвал велением времени.

Ранее пресс-секретарь главы республики Эрбол Султанбаев сообщил, что русский язык всегда будет актуален и востребован в Киргизии и подчеркнул, что в Конституции республики он закреплен в качестве официального.

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