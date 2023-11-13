Yle: Финляндия запретила въезд из РФ на велосипедах из-за наплыва нелегалов

Запрет финской пограничной службы на въезд на территорию Финляндии со стороны России на велосипедах объясняется увеличением притока в страну иностранных нелегальных мигрантов, которые не имеют при себе необходимых документов. Об этом сообщило финское издание Yle со ссылкой на сотрудника службы Юкку Луккари.

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«Нелегальные мигранты чаще, чем раньше, добирались в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю посетителей было около 30. Это явно растущее явление», - говорится в публикации.

Уточняется, что среди нелегалов большое количество выходцев из третьих стран - не из России, у них нет необходимых документов и визы для законного пересечения границы. В Финляндии считают, что за нынешними попытками попасть в страну стоит международная преступность.