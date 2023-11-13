Главы МИД ЕС обсудят конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС будет вновь в центре внимания на заседании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза, которое пройдет в понедельник в Брюсселе. Как сообщил журналистам накануне высокопоставленный представитель ЕС, главы МИД оценят ситуацию на Ближнем Востоке и возможные действия Брюсселя в среднесрочной перспективе.

Другой главной темой заседания Совета ЕС станет конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы, включая финансовую и военную помощь и гарантии безопасности для этой страны.

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Что касается 12-го пакета санкций против России, то, по словам дипломата, нет уверенности, что он будет обсуждаться в понедельник, так как "пока остаются открытые вопросы по новым мерам и внутренние дискуссии продолжаются".

Министры также обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в частности мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, а также поддержку Евросоюзом Еревана.

Ситуация на Ближнем Востоке

"Министры обменяются взглядами на ситуацию на Ближнем Востоке", - рассказал журналистам высокопоставленный представитель ЕС. Участники заседания проведут оценку идущего в секторе Газа конфликта и того, "какие действия ЕС мог бы предпринять в среднесрочной перспективе".

Кроме того, дипломат сообщил, что Евросоюз рассматривает введение санкций против представителей палестинского движения ХАМАС из-за атаки на Израиль 7 октября. "Мы открыты к дальнейшим действиям в отношении ХАМАС. Это может быть включение индивидуальных лиц в черный список", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.

Конфликт на Украине

Как рассказал журналистам высокопоставленный представитель ЕС, конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы будут, как обычно, обсуждаться министрами. В частности, по его словам, главы МИД обсудят продолжение военной и финансовой помощи Киеву, гарантии безопасности для Украины, а также так называемую формулу мира украинского президента Владимира Зеленского. Кроме того, по традиции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформирует европейских коллег о ситуации на месте и запросах Киева.

На вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться вопрос вступления Украины в состав ЕС, дипломат ответил: "Расширение не входит в повестку дня саммита. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной, и глава дипломатии ЕС полностью поддерживает эту рекомендацию. Теперь необходимо, чтобы Евросовет принял решение, после чего мы сможем начать работать над этим".

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что для продолжения боевых действий на Украине сообщество только с начала этого года передало Киеву 300 тыс. снарядов калибра 155 мм и 2,6 тыс. ракет. Он заверил, что ЕС нарастит производство боеприпасов для Украины. В феврале глава европейской дипломатии обещал, что Брюссель направит Киеву 1 млн снарядов. С этой целью из Европейского фонда мира было выделено €2 млрд. Однако, как сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Евросоюз, скорее всего, не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву.

12-й пакет санкций против РФ

Изначально планировалось, что Еврокомиссия (ЕК) до заседания Совета ЕС представит 12-й пакет санкций против России, чтобы министры иностранных дел затем смогли обсудить его на заседании 13 ноября. Однако в пятницу официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил журналистам, что новые меры представить не получится, так как дискуссии по ним продолжаются. На вопрос журналистов о том, когда именно будет представлен новый пакет мер, Мамер лишь сказал, что "очень скоро".

В связи с этим высокопоставленный представитель ЕС не смог ответить на вопрос журналистов, будут ли главы МИД обсуждать 12-й пакет санкций против России. "Не могу сказать. Внутренние дискуссии по пакету все еще идут. Пока есть открытые вопросы", - заявил он.

Ранее о разработке 12-го пакета санкций, который может включать в том числе ограничения для европейских компаний на импорт российских алмазов, сообщала газета Politico. Согласно итоговому заявлению глав МИД стран Группы семи (G7) в Токио, они не договорились о введении скоординированных мер по ограничению закупок российских алмазов, а лишь "активизируют консультации по этой теме".

Ранее западные СМИ сообщали, что в начале ноября "семерка" согласует запрет для своих компаний на закупки российских алмазов, который, по их информации, должен базироваться на разработке химического механизма отслеживания происхождения алмазов.

Тема запрета на российские алмазы является особенно болезненной для Бельгии, поскольку такой шаг фактически разрушит историческую алмазную промышленность Антверпена. Премьер Бельгии Александер Де Кроо неоднократно заявлял, что ограничения на алмазы из России могут быть только глобальными, в противном случае экспорт просто уйдет на Ближний Восток и в Индию, а страны G7 отрежут себя от ювелирного сырья. Документ G7 также подтверждает, что промышленные алмазы страны "семерки" предпочли не затрагивать.

Армения и Азербайджан

По словам европейского дипломата, министры обсудят переговоры между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, а также поддержку Еревана. Дипломат сообщил, что Евросоюз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на "угрозы суверенитету и территориальной целостности республики со стороны Азербайджана".

Кроме того, по словам представителя ЕС, сообщество обсуждает, как поддержать Армению в укреплении ее устойчивости, в том числе в сфере безопасности.