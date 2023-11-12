В ХАМАС обвинили Израиль в срыве сделки по возвращению заложников

Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан сообщил, что Израиль препятствует возвращению гражданских заложников из сектора газа. С таким заявлением он выступил в эфире Al Jazeera.

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"На данный момент согласована окончательная формула сделки по заложникам", - заявил Хамдан.

В Израиле число заложников оценивают в 240 человек, среди них десятки граждан третьих стран.

До этого телеканал Al Arabiya написал, что ХАМАС освободит ряд заложников в ближайшие дни.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля "Железные мечи" стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.