Макрон разъяснил свое отношение к ударам Израиля по сектору Газа

Лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого Макрон пояснил, что его слова об обстреле израильской стороной анклава касались гуманитарной ситуации. Он подчеркнул, что не хотел обвинять Тель-Авив в намеренном нанесении вреда мирным жителям Газы. Французский президент также заверил Герцога в безоговорочной поддержке права Израиля на самооборону.