Макрон разъяснил свое отношение к ударам Израиля по сектору Газа
Президент Франции Эммануэль Макрон разъяснил главе Израиля Ицхаку Герцогу свою позицию относительно ударов по сектору Газа, сообщает портал Ynet.
Лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого Макрон пояснил, что его слова об обстреле израильской стороной анклава касались гуманитарной ситуации. Он подчеркнул, что не хотел обвинять Тель-Авив в намеренном нанесении вреда мирным жителям Газы. Французский президент также заверил Герцога в безоговорочной поддержке права Израиля на самооборону.
Ранее Макрон, комментируя удары Израиля по сектору Газа, заявил, что они не имеют оснований и легитимности. Он призвал Тель-Авив остановиться.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на слова главы Франции, указав, что ответственность за удары по территории анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.