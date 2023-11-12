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Макрон разъяснил свое отношение к ударам Израиля по сектору Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон разъяснил главе Израиля Ицхаку Герцогу свою позицию относительно ударов по сектору Газа, сообщает портал Ynet.

Макрон разъяснил свое отношение к ударам Израиля по сектору Газа
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Лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого Макрон пояснил, что его слова об обстреле израильской стороной анклава касались гуманитарной ситуации. Он подчеркнул, что не хотел обвинять Тель-Авив в намеренном нанесении вреда мирным жителям Газы. Французский президент также заверил Герцога в безоговорочной поддержке права Израиля на самооборону.

Ранее Макрон, комментируя удары Израиля по сектору Газа, заявил, что они не имеют оснований и легитимности. Он призвал Тель-Авив остановиться.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на слова главы Франции, указав, что ответственность за удары по территории анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

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