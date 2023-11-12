В Финляндии объяснили запрет на въезд из России на велосипедах

Финские пограничники запретили въезд из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за иностранных беженцев. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

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— Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах, — заявил он.

Луккари добавил, что только за последнюю неделю организовали порядка 30 попыток проникновения на территорию Финляндии и подобная практика становится все популярнее.

Когда пограничники заметили, что велосипедистов становится все больше, было принято решение с этим бороться. С четверга, 9 ноября, въезд на этом виде транспорта был запрещен, передает РИА Новости.