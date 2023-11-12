Медведчук прокомментировал позицию Шольца по Украине
Украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца по Украине является контрпродуктивной. Об этом сообщает немецкое издание Freilich.
"Анонсированный "зимний пакет" с дополнительными агрегатами зенитной системы Patriot, новыми системами IRIS-T и дополнительными зенитными танками с боекомплектом затягивает военный конфликт и не гарантирует позитивных перспектив для Украины", - поделился Медчедчук, прокомментировав позицию канцлера Шольца о "пересмотре приоритетов" в украинском конфликте и назвав такой подход контропродуктивным.
Политик пояснил, что дальнейшее финансирование Украины не приведет ни к чему хорошему, так как "для режима Зеленского война с Россией уже стала необычайно прибыльным бизнесом".
До этого Медведчук говорил, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает "костяная политика" США.