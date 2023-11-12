На Украине возмутились статьей Washington Post о «Северном потоке»

По словам Соскина, материал не соответствует действительности, поскольку Украина не в состоянии проводить подобного рода операции. Кроме того, бывший советник Кучмы подчеркнул, что публикации, где упоминается главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, создаются для его дискредитации и обеления репутации президента Украины Владимира Зеленского.