Власти Венгрии проведут опрос о поддержке членства Украины в ЕС
Его анонсировал государственный секретарь правительства Тамаш Менцер.
«Сейчас на Украине продолжается военный конфликт, поэтому, если страна будет принята в Европейский союз, он перенесётся в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС пойдёт на Украину», — приводит слова госсекретаря портал Alfahir.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал против членства Украины в Евросоюзе.
В январе этого года правительство Венгрии сообщило, что в результате «национальных консультаций» по санкциям Евросоюза 98% опрошенных жителей страны высказались против рестрикций в отношении России. Своё мнение выразили почти 1,5 млн человек.