$92.05+0.1398.32-0.09

Власти Венгрии проведут опрос о поддержке членства Украины в ЕС

Его анонсировал государственный секретарь правительства Тамаш Менцер.

Власти Венгрии проведут опрос о поддержке членства Украины в ЕС
© РИА Новости

«Сейчас на Украине продолжается военный конфликт, поэтому, если страна будет принята в Европейский союз, он перенесётся в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС пойдёт на Украину», — приводит слова госсекретаря портал Alfahir.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал против членства Украины в Евросоюзе.

В январе этого года правительство Венгрии сообщило, что в результате «национальных консультаций» по санкциям Евросоюза 98% опрошенных жителей страны высказались против рестрикций в отношении России. Своё мнение выразили почти 1,5 млн человек.