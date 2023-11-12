«Сейчас на Украине продолжается военный конфликт, поэтому, если страна будет принята в Европейский союз , он перенесётся в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС пойдёт на Украину», — приводит слова госсекретаря портал Alfahir.

В январе этого года правительство Венгрии сообщило, что в результате «национальных консультаций» по санкциям Евросоюза 98% опрошенных жителей страны высказались против рестрикций в отношении России. Своё мнение выразили почти 1,5 млн человек.