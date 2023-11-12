Байден собрался восстановить связи между военными США и Китая

Президент США Джо Байден решительно настроен восстановить связи между американскими и китайскими военными. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

Комментируя предстоящую 15 ноября встречу Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, Салливан заявил, что не хотел бы забегать вперед насчет объявлений, с которыми мог бы выступить глава Штатов по итогам встречи.

"Но скажу, что президент решительно настроен на восстановление связей между военными", — приводит ТАСС его слова.

Байден считает, что это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, добавил помощник. А нацбезопасность является для президента США приоритетом.

Представитель Белого дома пояснил, что, по мнению Байдена, связь между военными нужна., чтобы конкуренция между Вашингтоном и Пекином не превратилась в конфликт.